MARŞ ÇALAN YOL, AÇILDIKTAN 1 GÜN SONRA GÜRÜLTÜ ŞİKAYETİYLE KAPATILDI
Hollanda'da trafikte güvenliği artırmak için hazırlanan "marş çalan" yol, açıldıktan bir gün sonra yöre halkının gürültüden şikayet etmesi üzerine kapatıldı.
Hollanda'nın kuzeyinde asfalt yola, araçlar üzerlerinden uygun hızda geçtiğinde melodi çıkarmak için tasarlanan özel şeritler yerleştirildi. Pazartesi günü açılan yol, çevre köyde yaşayanların gürültüden şikayetçi olması üzerine salı günü trafiğe kapatıldı.
EYALETİN MARŞI ÇALIYORDU
Yoldaki şeritlerin, araçlar saatte 60 kilometre hızla gittiğinde Friesland eyaletinin marşını çaldığı belirtildi.
"PSİKOLOJİK İŞKENCE"
Yoldan çıkan gürültüden rahatsızlığını dile getiren bir bölge sakini, yolu "psikolojik işkence" sözleriyle nitelendirdi.
80 BİN AVROYA MAL OLDU
Friesland eyaletinin sözcüsü, şeritlerin, takılması ve sökülmesi dahil 80 bin avroya mal olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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