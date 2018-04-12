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Marş çalan yol, açıldıktan 1 gün sonra gürültü şikayetiyle kapatıldı

MARŞ ÇALAN YOL, AÇILDIKTAN 1 GÜN SONRA GÜRÜLTÜ ŞİKAYETİYLE KAPATILDI

Hollanda'da trafikte güvenliği artırmak için hazırlanan "marş çalan" yol, açıldıktan bir gün sonra yöre halkının gürültüden şikayet etmesi üzerine kapatıldı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı(7/10)3

Hollanda'nın kuzeyinde asfalt yola, araçlar üzerlerinden uygun hızda geçtiğinde melodi çıkarmak için tasarlanan özel şeritler yerleştirildi. Pazartesi günü açılan yol, çevre köyde yaşayanların gürültüden şikayetçi olması üzerine salı günü trafiğe kapatıldı.

EYALETİN MARŞI ÇALIYORDU

Yoldaki şeritlerin, araçlar saatte 60 kilometre hızla gittiğinde Friesland eyaletinin marşını çaldığı belirtildi.

"PSİKOLOJİK İŞKENCE"

Yoldan çıkan gürültüden rahatsızlığını dile getiren bir bölge sakini, yolu "psikolojik işkence" sözleriyle nitelendirdi.

80 BİN AVROYA MAL OLDU

Friesland eyaletinin sözcüsü, şeritlerin, takılması ve sökülmesi dahil 80 bin avroya mal olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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