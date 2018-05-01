MARSEL İLHAN İLK TURDA ELENDİ
TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvasında milli sporcu Marsel İlhan, ilk turda Tunuslu Malek Jaziri'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasında, ilk tur maçında dünya 78 numarası Jaziri ile Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) klasmanında 334. basamakta yer alan Marsel İlhan karşı karşıya geldi.
ORGANİZASYONA ÖZEL DAVETLE KATILMIŞTI
Organizasyona özel davetiyeyle katılan Marsel, 52 dakika süren müsabakadan 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Marsel İlhan turnuvaya veda ederken, Jaziri ise üst tura yükseldi. Tunuslu tenisçi, ikinci turda turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan dünya 4 numarası Hırvat Marin Cilic ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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