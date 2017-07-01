Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

marsilya, adil rami'yi bitiriyor

MARSİLYA, ADİL RAMİ'Yİ BİTİRİYOR

Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Sevilla'lı stoper Adil Rami'nin bugün Marsilya'yla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:16
Puan Ver : Marsilya, Adil Rami'yi Bitiriyor(8/10)5


Paris Saint Germain'in Pepe'yle anlaşmaya yakın olmasının ardından Beşiktaş'a bir kötü haber de Adil Rami cephesinden geldi.  Fransız Beinsports'un haberine göre, 31 yaşındaki stoper bugün Marsilya'yla sözleşme imzalayacak.



Böylece Beşiktaş'ın listesinde buunan Pepe'den sonra Adil Rami de transferi zora giren isimler arasına eklendi. Siyah Beyazlılar'ın stoper listesinde olduğu belirtilen diğer oyuncular ise Subotic, Vermaelen, Badstuber ve Mauricio...



Rami geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 33 maça çıkmıştı.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Marsilya  Adil  Rami  Yi  Bitiriyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER