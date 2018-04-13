MARSİLYA EVİNDE FARKLI KAZANARAK TURLADI
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Marsilya, ilk maçta 1-0 kaybettiği Leipzig'i 5-2 yenerek yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Marsilya, Leipzig'i 5-2 mağlup ederek skor avantajıyla yarı finale yükseldi.
Marsilya'nın golleri 6. dakikada Stefan Ilsanker (KK), 9. dakikada Bouna Sarr, 38. dakikada Florian Thauvin, 60. dakikada Payet ve 90. dakikada Hiroki Sakai'den geldi. Leipzig'in karşılaşmadaki gollerini 2. dakikada Bruma ve 55. dakikada Kevin Augustin kaydetti.
MARSİLYA İLK MAÇI 1-0 KAYBETMİŞTİ
İlk maçta deplasmanda Leipzig'e 1-0 yenilen Marsilya rövanş maçında aldığı 5-2'lik galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bugün saat 13.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimini TRTSPOR ekranından ve trtspor.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Kaynak: haberinburada
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