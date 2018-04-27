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Marsilya finale göz kırptı

MARSİLYA FİNALE GÖZ KIRPTI

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Fransız temsilcisi Marsilya, evinde konuk ettiği Salzburg'u 2-0 yenerek finale göz kırptı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Marsilya Finale Göz Kırptı(7/10)3

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı çıkışla adından söz ettiren Red Bull Salzburg, Veledrome'dan çıkamadı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Marsilya, sahasında RB Salzburg' 2-0 mağlup etti.

GOLLER THAUVIN VE N'JIE'DEN GELDİ

15. dakikada Thauvin'in kafa golüyle öne geçen Fransız temsilcisi, 63'te Clinton N'Jie ile sonuca gitmesini bildi.

Bu maçın rövanşı, 3 Mayıs'ta Avusturya'da oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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