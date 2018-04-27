MARSİLYA FİNALE GÖZ KIRPTI
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Fransız temsilcisi Marsilya, evinde konuk ettiği Salzburg'u 2-0 yenerek finale göz kırptı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı çıkışla adından söz ettiren Red Bull Salzburg, Veledrome'dan çıkamadı.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Marsilya, sahasında RB Salzburg' 2-0 mağlup etti.
GOLLER THAUVIN VE N'JIE'DEN GELDİ
15. dakikada Thauvin'in kafa golüyle öne geçen Fransız temsilcisi, 63'te Clinton N'Jie ile sonuca gitmesini bildi.
Bu maçın rövanşı, 3 Mayıs'ta Avusturya'da oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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