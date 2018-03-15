UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Marsilya, ilk maçta sahasında 3-1 yendiği Athletic Bilbao ile rövanş maçında İspanya'da karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, Bilbao'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.

GOLLER PAYET VE OCAMPOS'TAN GELDİ

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Dimitri Payet ve 52. dakikada Lucas Ocampos kaydetti.

Ev sahibinin tek golünü 74. dakikada Inaki Williams atarken tecrübeli futbolcu Aritz Aduriz, 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, son 16 turunda Avrupa Ligi'ne veda ederken Marsilya ise yoluna çeyrek finalde devam edecek.

Kaynak: haberinburada