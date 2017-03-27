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mars'ta tsunami sonucu oluşan krater bulundu!

MARS'TA TSUNAMİ SONUCU OLUŞAN KRATER BULUNDU!

Mars'ta tsunami sonucu oluşan çarpma krateri keşfedildi.

Tarih : 27 Mart 2017, 17:13
Puan Ver : Mars'ta Tsunami Sonucu Oluşan Krater Bulundu!(5/10)6


BBC'de yer alan habere göre, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 48. Ay ve Gezegen Bilim Konferansı'nda keşiflerini sunan gök bilimciler, kraterin, yaklaşık 3 milyar yıl önce Mars'ın kuzeyinde var olduğu düşünülen okyanusa düşen bir asteroitin yüksekliği 150 metreye varan dev dalgaları harekete geçirmesi sonucu ortaya çıkmış olabileceğine işaret etti.



Kızıl Gezegen'in kuzeyindeki Lomonosov Krateri'nin de yüzeyde belirlenen tsunami birikintilerinin kaynağı olduğu saptandı.



 



kaynak:sabah








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