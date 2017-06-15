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mart dönemi işsizlik rakamları açıklandı

MART DÖNEMİ İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik martta yüzde 11,7 oldu. İşsizlik oranı Şubat döneminde yüzde 12,6 olarak gerçekleşmişti.

Tarih : 15 Haziran 2017, 10:28
Puan Ver : Mart Dönemi İşsizlik Rakamları Açıklandı(10/10)12


İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 642 BİN KİŞİ OLDU



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile yüzde 21,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti.



İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,1 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,1 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 8 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 503 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,5'i tarım, %19,4'ü sanayi, %7,3'ü inşaat, %54,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.



 



kaynak:hürriyet








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