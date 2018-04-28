Marulun içinde çıkan ve ender görülen bir kertenkele sosyal medyada günün konusu oldu. Yeşilistan adı verilen kertenkeleye az sayıda rastlanırken Twitter'dan fotoğrafı paylaşan kişi "Marulun içinden çıkan yaratık" dedi.

Daha önce pazardan ya da manavdan aldığımız yeşilliklerinden içinden çeşitli tarla böcekler çıktığına şahit olmuşsunuzdur. Ama bu kadarı muhtemelen başınıza gelmemiştir

Bir sosyal medya kullanıcısının diyete başlama hevesi Yeşilistan adı verilen bu sevimli kertenkele ile karşı karşıya gelmesine sebep oldu. Pazardan aldığı poşete sarılı marulu dolapta bir süre bekleten kullanıcı, salata yapmak için marulu yıkarken şoke oldu.

Marulun arasından donmuş kertenkeleyi fark eden kullanıcı, başına gelen olayı Twitter adresinden paylaştı. Bir çok kullanıcı da fotoğrafları alıntılayarak, "Marulun içinden çıkan yaratık" diye paylaştı.

YEŞİLİSTAN NEDİR?

Kertenkeleler alt takımından özkertenkeleler familyasından tümüyle yeşil yahut yeşil egemen gövde rengi olan Lacerta türünden kertenkelelerin halk arasındaki ortak adı. Bu isim ile anılan tüm kertenkeleler bilimsel olarak tek bir familya adı olmayıp tümüyle gövde rengi bütünsel yeşil yahut yeşil rengin çok yoğun ana renk olduğu en iri ve uzun boy kertenkelelerdir. Yeşilistanların genel olarak temsilcisi Lacerta Viridis cinsi olup diğeri Lacerta trilineata'dır.

BOYLARI 90 CM

Diğer Lacerta türleri ise; Lacerta Lepida, Lacerta Agilis, Lacerta Zootoca'dır. Anadolu'da rengi yeşil olan kertenkele biçimli semenderlerde Yeşilistan tanımı içindedir. Boyutları cinslerine bağlı olarak erişkinlerinde 40 - 90 cm arasında değişmektedir. En uzun olan cinsleri Lacerta Lepida cinsi olup bilimsel çalışmalarda 90 cm olarak ölçülmüşlerdir. Yeşilistan, yaşadığı alanlarda çok sık çalılık, çayırlık, otluk ve arasına girebileceği taş duvar aralıkları, taş yığıntıları gibi yerleri kullanır ve buralarda yaşar, ürer ve kış uykusuna yatar. Kaynak: Posta

Kaynak: haberinburada