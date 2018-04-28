Sosyal Medyadan Paylaşıldı! Uçakta 24 Haziran Mesaisi
Koç'la Kürsüye Çıkan Yıldırım Köpürdü: Gereksiz İşler Yapıyorsun Ya
Canlı Yayında Taciz, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Beşiktaş'ın Kupa Zararını Taraftar Karşılıyor
Erdoğan: Biz Hazırız, Onlar Birbirine Girdi
7 Günde 41 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
İl Başkanlarına Talimat Verdi: Boş Laf Etmeyin!
Marulun İçinden Yeşilistan Çıktı, Görenler İnanamadı
Terörden Temizlenen Kato'nun Eteklerinde Artık Mermi Değil Uçurtmalar Uçuyor
38 Günlük Bebeği İstismar Edilip Öldürülen Anne, Sevgilisini Korudu
Thy Seçimde Biletleri Ücretsiz Değiştirecek
Aday Olmak İçin Gereken 100 Bin İmza Süreci Nasıl İşleyecek
Bikilini Fotoğraf Paylaşan Özge'nin Göbek Deliği Yine Olay Oldu
Güzel Modelin Göbeğindeki Dövmenin Dramatik Bir Hikayesi Var
Bedelli Askerlik Bekleyen Futbolcular Belli Oldu
Trump: İran Nükleer Silah Yapamayacak!
Tarihi Af! Boğaziçi'ndeki Yalılar Da Dahil Edildi
Ankara'nın Ypg Çıkışının Ardından Abd-Türkiye Arasında Kritik Zirve
Son Dakika! Adil Öksüz'ün Yeğeni, Fetö Belgelerini Kargolarken Yakalandı
Başbakan 'bedelliye Bakışım Müspet' Dedi, Gençlerin Kafası Karıştı

Marulun içinden yeşilistan çıktı, görenler inanamadı

MARULUN İÇİNDEN YEŞİLİSTAN ÇIKTI, GÖRENLER İNANAMADI

Marulun içinde çıkan ve ender görülen bir kertenkele sosyal medyada günün konusu oldu. Yeşilistan adı verilen kertenkeleye az sayıda rastlanırken Twitter'dan fotoğrafı paylaşan kişi "Marulun içinden çıkan yaratık" dedi.

Tarih : 28 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Marulun İçinden Yeşilistan Çıktı, Görenler İnanamadı(8/10)4

Daha önce pazardan ya da manavdan aldığımız yeşilliklerinden içinden çeşitli tarla böcekler çıktığına şahit olmuşsunuzdur. Ama bu kadarı muhtemelen başınıza gelmemiştir

Bir sosyal medya kullanıcısının diyete başlama hevesi Yeşilistan adı verilen bu sevimli kertenkele ile karşı karşıya gelmesine sebep oldu. Pazardan aldığı poşete sarılı marulu dolapta bir süre bekleten kullanıcı, salata yapmak için marulu yıkarken şoke oldu.

Marulun arasından donmuş kertenkeleyi fark eden kullanıcı, başına gelen olayı Twitter adresinden paylaştı. Bir çok kullanıcı da fotoğrafları alıntılayarak, "Marulun içinden çıkan yaratık" diye paylaştı.

YEŞİLİSTAN NEDİR?

Kertenkeleler alt takımından özkertenkeleler familyasından tümüyle yeşil yahut yeşil egemen gövde rengi olan Lacerta türünden kertenkelelerin halk arasındaki ortak adı. Bu isim ile anılan tüm kertenkeleler bilimsel olarak tek bir familya adı olmayıp tümüyle gövde rengi bütünsel yeşil yahut yeşil rengin çok yoğun ana renk olduğu en iri ve uzun boy kertenkelelerdir. Yeşilistanların genel olarak temsilcisi Lacerta Viridis cinsi olup diğeri Lacerta trilineata'dır.

BOYLARI 90 CM

Diğer Lacerta türleri ise; Lacerta Lepida, Lacerta Agilis, Lacerta Zootoca'dır. Anadolu'da rengi yeşil olan kertenkele biçimli semenderlerde Yeşilistan tanımı içindedir. Boyutları cinslerine bağlı olarak erişkinlerinde 40 - 90 cm arasında değişmektedir. En uzun olan cinsleri Lacerta Lepida cinsi olup bilimsel çalışmalarda 90 cm olarak ölçülmüşlerdir. Yeşilistan, yaşadığı alanlarda çok sık çalılık, çayırlık, otluk ve arasına girebileceği taş duvar aralıkları, taş yığıntıları gibi yerleri kullanır ve buralarda yaşar, ürer ve kış uykusuna yatar. Kaynak: Posta

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Marulun  İçinden  Yeşilistan  Çıktı  Görenler  İnanamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER