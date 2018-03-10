Samsun'un İlkadım ilçesinde GSM operatörüne ait telefoncu dükkanında meydana gelen olayda maskeli hırsız Muhammet K, cam kapıyı çekiçle kırarak içeri girdi. Stantta bulunan 4 bin lira ve bin 635 lira değerindeki 2 adet cep telefonunu yerinden sökerek kaçması 10 saniyesini aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İşyeri sahibi polise şikayette bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu 33 yaşındaki soyguncuyu yakaladı. Gözaltına alınan hırsız suçunu itiraf etti.

ÇALDIĞI TELEFONLARI SATTI

Maskeli hırsızın çaldığı 5 bin 635 lira değerindeki cep telefonları sattığı tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgulanması tamamlanan soyguncu Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada