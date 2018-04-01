MASKELİ SALDIRGANLAR KAHVEHANEYE KURŞUN YAĞDIRMIŞTI! O ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Beyoğlu'nda kahvehaneye düzenlenen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Akşam saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta meydana gelen olayda, yüzü maskeli iki kişi, sokak içerisindeki bir kahvehaneye ateş açtı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis, 17 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.
"BURASI ÜÇÜNCÜ KEZ TARANDI"
Mahallede yaşayan bir vatandaş, "İki kişi yüzü maskeli girmişler, ateş etmişler. 6 yaralı var. Yaralıların durumu iyi. Burası üçüncü kez tarandı. Daha önce kapalıyken taranmış, şimdi kahvede insanlar varken bu olay yaşandı" dedi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehanenin bulunduğu sokağa gelen zanlılar, yüzlerine maske takarak harekete geçiyor. Kahvehaneye ateş açan zanlılar, koşarak olay yerinden kaçıyor.
Kaynak: haberinburada
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