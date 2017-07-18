İkinci el sektöründen araç almanın var olan risklerini ortadan kaldıran yöntemlerden biri olan garantili oto ekspertiz hizmetlerini maslak oto ekspertiz ile ortadan kaldırabilirsiniz.



İkinci el sektöründen araç almanın var olan risklerini ortadan kaldıran yöntemlerden biri olan garantili oto ekspertiz hizmetlerini maslak oto ekspertiz ile ortadan kaldırabilirsiniz. Son yıllarda büyük ilgi gören oto ekspertiz testleri kullanılmış araç almak isteyen kişilerin güvenli bir şekilde otomobil sahibi olmalarını saplamaktadır.



Sıfır araç piyasalarında var olan çok yüksek fiyatlar araç sahibi olmak isteyenleri ikinci el sektörüne yönlendirmekte bu nedenle baş edilemez büyük bir çoğalma gerçekleşmektedir. Sizlerde maslak oto ekspertiz merkezimizin detaylı ve garantili testlerini yaptırarak satış sonrası pişmanlık yaşamadan güven içinde aracınızı almış olursunuz. Uygun fiyat ve garantili işlemler müşterilerin memnun ayrılmasını sağlamaktadır. Maslak oto ekspertiz firmamızda aracınız detaylı kontrollerden geçirilirken siz kahvenizi yudumlarsınız. Aynı zamanda beğendiğiniz araç İstanbul da ve siz il dışında yaşıyorsanız bu konuda da bizler aracın yanına kadar giderek tüm kontrolleri yaparak size sonuçları rapor şeklinde bildirmekteyiz. Böylelikle siz sadece aracı satın almaya gelirsiniz ve zaman kaybetmemiş olursunuz. Maslak oto ekspertiz merkezimizde yapılan tüm testlerimiz garantili olarak yapılır. Oto ekspertiz işlemlerinde kullandığımız makinelerimiz ve cihazlar kendi üretimimiz olup %100 yerli ürün olmaktadır. Sizler için oluşturduğumuz farklı paketlerden istediğinizi seçerek istediğiniz testleri yaptırmış olursunuz.



İkinci el araç alırken yaşanılan birçok olumsuz olay alıcı kişiye maddi ve manevi zarar vermektedir. Hiç hasarsız ve sorunsuz olarak gösterilen bir çok aracın ciddi kusurları oto ekspertiz işlemlerinden sonra ortaya çıkmaktadır. İkinci el araç almak için maslak oto ekspertiz firmamızdan randevu almanız yeterli olacaktır. Firma olarak tarafsız hizmet sunmaktayız. Hiçbir marka, galeri, servis ve kişi ile anlaşmamız yoktur. Alıcı ve satıcıya eşit mesafede durmuş olmanın verdiği samimiyet ile tüm işlemlerimizi gerçekleştirmekteyiz.