MASMAVİ BOĞAZ, FIRTINA NEDENİYLE KAHVERENGİYE DÖNDÜ
İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti. Çıkan hortum sonucu boğazın rengi kahverengi oldu.
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına, hayatı felç etti. Metrobüs, metro, vapur seferleri yapılamıyor, yollar tıkanmış durumda.
BOĞAZIN RENGİ DEĞİŞTİ
Şiddetli fırtına nedeniyle çıkan hortumda ağaçlar devrilirken, evler, iş yerleri ve araçlar büyük zarar gördü. Boğazın rengi de kahverengiye döndü.
Kaynak: haberinburada
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