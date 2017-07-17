Türk Bilim İnsanlarından Felçli Hastalar İçin Umut Işığı!
Tarlasında Bulduğu Tarihi Adak Taşını Çay Bahçesinde Sergiliyor
'matematiğin Kraliçesi'nin Ölümü İran'da Bir Tabuyu Yıktı
Tff Eski Yöneticisi Aşçıoğlu: Yıldırım Demirören'in Arkadaşı, Arda Turan'a Yumruk Attı
Türkiye'ye En Fazla Yabancı Turist Rusya'dan Geldi
Bebeğini Susturamayınca Öldüren Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Darbe Sanığının Yakını Duruşmaya Hero Yazılı Tişörtle Girmek İsteyince Gözaltına Alındı
Yol Verme Kavgasını Ayırdı, Öfkeli Sürücü Tarafından Öldürüldü
Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde Patlama! Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Meteoroloji Ve Akom'un Ardından Profesör De Uyardı: İstanbul'da Yağışlar Doğal Afete Dönüşebilir
Bakan Ağbal: Yıl Sonuna Kadar Vergi Artışı Yapılmayacak
Yurt Faciası Sanığı, Gazetecilere Böyle Bağırdı: Ne Çekiyorsunuz, Terörist Mi Var?
Aşk Yaşadığı Aşçısı Hem Aldattı, Hem De Dolandırdı!
Fenerbahçe Van Der Wiel'de Muradına Erdi
Uzel'in Satışı Yargıtay'dan Döndü
Arnavut Model Angela Martini, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Meşhur Oldu
Avustralya Takımı Adelaide United, Ersan Adem Gülüm'ü Kiraladı
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Zeytin Dalı! Askeri Düzeyde Görüşme Çağrısı
En Büyüğü 3 Yaşında Olan 3 Çocuk, Uykularında Çıkan Yangında Can Verdi
Kırşehir'deki Lunapark Dehşetinde Gelişme! Faaliyetler Durdu, Gözaltılar Var

'Matematiğin Kraliçesi'nin Ölümü İran'da Bir Tabuyu Yıktı

'MATEMATİĞİN KRALİÇESİ'NİN ÖLÜMÜ İRAN'DA BİR TABUYU YIKTI

İran devlet medyası, 'Matematiğin Nobeli' olarak kabul edilen 'Fields Madalyası'nı kazanan ilk kadın olan Mirzakhani'nin ölümünü başı açık fotoğraflarıyla duyurdu.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : 'matematiğin Kraliçesi'nin Ölümü İran'da Bir Tabuyu Yıktı(6/10)2

Dünyanın önde gelen kadın matematikçilerinden İranlı Meryem Mirzakhani'nin ölümü İran'da büyük üzüntü yarattı. İran devlet medyası, Mirzakhani'nin ölümünü başı açık fotoğraflarıyla verdi.

TABU YIKILDI, BAŞI AÇIK YAYINLANDI

İran basını, matematik Nobel'i olarak bilinen 'Fields madalyası' ödülünün ilk kadın sahibi olan Meryem Mirzakhani'nin kanserden hayatını kaybetmesi sonrası bir tabuyu yıktı. Devlet gazeteleri, Mirzakhani'nin başı açık fotoğraflarını yayınladı.

"MATEMATİK DEHASI ÖLÜMÜN CEBİRİNE BOYUN EĞDİ"

Devlet gazetesi Hemşehri'nin ilk sayfasında başı açık görünen Mirzakhani için "Matematik dehası ölümün cebirine boyun eğdi" başlığı kullanıldı.

"MATEMATİK KRALİÇESİNİN EDEBİYETE GİDİŞİ"

Donya-e-Eqtesad (İktisat Dünyası) gazetesiyse, "Matematik kraliçesinin ebediyete gidişi" manşetiyle çıktı.

FİELDS MADALYASINI ALDIĞINDA BAŞI FOTOMONTAJLA KAPATILMIŞTI

Fields madalyası 1936'dan bu yana her dört yılda bir, 40 yaşın altındaki matematikçiler arasından sıra dışı yetenek sergilediği düşünülen kişilere veriliyor. Mirzakhani bu ödülü 2014'te almıştı. İran basını ödülü aldığında, kadın matematikçinin başını fotomontajla kapatmıştı.

CUMHURBAŞKANI RUHANİ DE INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Mirzakhani'ye için İran'dan gelen başsağlığı mesajlarının başını çeken kişi ise Devlet Başkanı Hasan Ruhani oldu. Ruhani Instagram hesabından Mirzakhani'nin başı açık bir fotoğrafını paylaşıp, "Önde gelen ve dünyaca tanınan matematikçi Mirzakhani'nin ölümü yürek parçalayıcı" diye yazdı. Ruhani, Fields madalyasını aldığında Mirzakhani'yi ilk kutlayan kişilerden olmuştu.

MEME KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Stanford Üniversitesi'nde matemetik profesörü olan Mirzakhani, cumartesi gecesi Kaiforniya'da meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Matematiğin  Kraliçesi  Nin  Ölümü  İran  Da  Bir  Tabuyu  Yıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER