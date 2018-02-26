Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Matrix Filmiyle Ünlenmişti! Nokia 8110 Geri Dönüyor

MATRİX FİLMİYLE ÜNLENMİŞTİ! NOKİA 8110 GERİ DÖNÜYOR

Nokia bir efsaneyi daha diriltiyor. Matrix serisi ile ünlenen 8110, 365 liralık fiyatı ile geri dönüyor.

Tarih : 26 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Matrix Filmiyle Ünlenmişti! Nokia 8110 Geri Dönüyor(6/10)2

Bir yıl önce eski Nokia yöneticileri tarafından kurulan ve Nokia markasının haklarına sahip olan HMD Global, bugüne kadar geliştirdiği orta seviyeli Android telefonlarıyla daha şimdiden pazarda kendine güçlü bir yer edinmeyi başardı. HMD CEO'su Florian Seiche, geçtiğimiz yıl satışa sundukları 11 farklı modelin toplam 30 milyon civarı satış rakamına ulaştığını açıkladı.

İKİ YENİ MODEL SATIŞA ÇIKIYOR

Bir önceki gün iki yeni model ve geçtiğimiz yıl tanıtılan üç telefonun yenilenmiş sürümlerini tanıtan HMD Global, yalnızca bir yıl içerisinde akıllı telefon pazarının en büyük 11. büyük oyuncusu olmayı başardı. Counterpoint Research araştırma şirketine göre, Nokia halihazırda dünyanın bir numaralı cep telefonu markası konumunda.

Şirketin önceki gün tanıttığı Nokia 8, HMD Global'in ilk amiral gemisi telefonu olma unvanını taşıyor. 749 euro fiyat etiketine sahip olan Nokia 8, Samsung ve Huawei'nin amiral gemilerine bir alternatif olarak öne çıkıyor. Önceki yıl satışa sunulan Nokia 8110'un yenilenmiş 4G sürümünün fiyatı ise 79 euro olarak açıklandı.

MAYIS AYINDA RAFLARDA OLACAK

Nokia 8'in nisan ayında satışa çıkacağı belirtilirken, kızaklı 8110 ise mayıs ayında raflardaki yerini alacak. 90'ların yenilenmiş modeli, klasik siyah ve muz sarısı renk seçeneklerine sahip olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Matrix  Filmiyle  Ünlenmişti  Nokia  8110  Geri  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER