'MAVİ BERELİ' KOMANDOLAR KATAR'DA
Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'a kurduğu üsse yeni asker sevkiyatını dün yaptı. 1'inci Ordu'ya bağlı yaklaşık 45 kişilik komando (mavi bereli) birliği Katar'a gitti.
TSK, Katar'a kurduğu askeri üsse 45 kişilik mavi bereli komando birliği
Böylece Katar'daki Türk asker sayısı 150'yi geçti. Katar'daki üste ilk etapta 88 asker gitmiş, kısa süre önce de 23 asker daha gönderilmişti. Son sevkiyatta askeri araç veya mühimmat gönderilmedi.
TOPÇULAR DA GİDECEK
Bundan sonraki sevkiyatın da 16-19 Temmuz arasında olması bekleniyor. 25 asker olarak planlanan birlik topçulardan oluşacak. Topçu askerlerle birlikte 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinin de Katar'a götürülmesi planlanıyor. Topçuların sevkiyatından sonra iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak askeri tatbikat yapması öngörülüyor. Kaynak: Hürriyet
İşte sevkiyattan kareler:
Kaynak: haberinburada
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