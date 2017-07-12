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'mavi Bereli' Komandolar Katar'da

'Mavi Bereli' Komandolar Katar'da

'MAVİ BERELİ' KOMANDOLAR KATAR'DA

Türk Silahlı Kuvvetleri Katar'a kurduğu üsse yeni asker sevkiyatını dün yaptı. 1'inci Ordu'ya bağlı yaklaşık 45 kişilik komando (mavi bereli) birliği Katar'a gitti.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 11:10
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TSK, Katar'a kurduğu askeri üsse 45 kişilik mavi bereli komando birliği

Böylece Katar'daki Türk asker sayısı 150'yi geçti. Katar'daki üste ilk etapta 88 asker gitmiş, kısa süre önce de 23 asker daha gönderilmişti. Son sevkiyatta askeri araç veya mühimmat gönderilmedi.

TOPÇULAR DA GİDECEK

Bundan sonraki sevkiyatın da 16-19 Temmuz arasında olması bekleniyor. 25 asker olarak planlanan birlik topçulardan oluşacak. Topçu askerlerle birlikte 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinin de Katar'a götürülmesi planlanıyor. Topçuların sevkiyatından sonra iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak askeri tatbikat yapması öngörülüyor. Kaynak: Hürriyet

İşte sevkiyattan kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Mavi  Bereli    Komandolar  Katar  Da    haber

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