MAVİ JEANS İÇİN TARİH BELLİ OLDU!
Mavi Jeans, bu Perşembe itibariyle Borsa İstanbul'da alınıp satılabilecek.
Mavi Jeans 15 Haziran'dan itibaren 43 TL baz fiyat ve "MAVI.E" kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.
Hisse için maksimum emir değeri 3 milyon TL olacak.
Mavi'nin halka arzında ek satış dahil halka arz edilen tüm hisselerin satışı yapılırken, halka arz fiyatı 43 lira ile halka arz aralığı olan 43-51,6 liranın alt eşiğinde gerçekleşti. Halka arzda 49,66 milyon lira nominal şirket sermayesinin yüzde 55'ine karşılık gelen 27,31 milyon lira nominal değerli hisse satıldı.
Alıcıların arasında Mobius da yer aldı.
kaynak:milliyet
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