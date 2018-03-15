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Mavi Marmara artık kamyon taşıyacak! İşte yeni ismi

MAVİ MARMARA ARTIK KAMYON TAŞIYACAK! İŞTE YENİ İSMİ

Gazze'ye yardım malzemesi götürürken İsrailli komandoların düzenlediği baskında 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara satıldı. Bundan böyle kamyon taşıyacak geminin adı ise 'Erdoğan Bey' olarak değiştiriliyor.

Tarih : 15 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : Mavi Marmara Artık Kamyon Taşıyacak! İşte Yeni İsmi(10/10)6

Gazze'ye yardım malzemesi götürürken İsrail deniz komandoları tarafından baskına uğrayan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara, RO-RO gemisi olarak kamyon taşıyacak. Haydarpaşa Limanı'nda 8 yıldır bekletilen 93 metre uzunluğundaki geminin yolcu salonları kesilerek çıkartılacak ve güvertesi hangara dönüştürülecek. Gemiyi satın alan armatör Erdoğan Tümsek, "Mavi Marmara benim için gazi gemidir, denizle buluşmasını sağlayacağım" dedi. Müze, hastane ya da otel olacağı bile konuşulan gemi 3 ay sonra "Erdoğan Bey" olarak hizmet verecek.

NE OLMUŞTU?

ABD'li ve Avrupalı aktivistlerin kurduğu Gazze'ye Özgürlük Hareketi'nin organizasyonuyla insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi, 27 Mayıs 2010'da Antalya'dan yola çıkmıştı. Abluka altındaki Gazze'ye; Almanya, İsveç, İsrail, Kuveyt gibi 30 ülkeden 700 aktivisin yanı sıra gıda, yiyecek, giyim, tıbbi ve inşaat malzemeleri taşıyan gemi, 30 Mayıs gecesi İsrail Özel Kuvvetleri'ne bağlı Shayetet 13 komandolarının baskınına uğramıştı.

10 AKTİVİST ÖLDÜRÜLDÜ 60 KİŞİ YARALANDI

Helikopterlerle gemiye inen İsrailli komandolar, 10 aktivisti öldürürken 60 kişiyi de yaralamıştı. Uluslararası hukuka göre İsrail'in 12 mil olması gereken kıta sahanlığının çok dışında 73 mil uzaktayken baskına uğrayan gemi, Ağustos 2010'dan beri işletilmiyordu.

MAVİ MARMARA SATILDI

Mülkiyeti İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait olan gemi 7,5 yıldır beklediği Haydarpaşa Limanı'nda satışa çıkarıldı. Mavi Marmara'yı satın alan armatör ve işadamı Erdoğan Tümsek, gemiyi RO-RO olarak adlandırılan yolcu ve araç taşımacılığı için kullanmaya karar verdi. 40 yıldır deniz lojistik sektöründe RO-RO taşımacılığı yapan Koza Deniz Nakliyat'ın sahibi Tümsek, gemiyi Gazze'den önce tanıdığını ve Haydarpaşa'da çürümeye terk edilmesine dayanamadığını belirtti. Armatör Tümsek, "Vapurla yanından geçerken görüyordum ve sonunun ne olacağını düşünüyordum. 8 yıldır kullanılmıyordu ve adeta çürümeye terk edilmişti. Bir geminin işlememesi, denizde olmaması onun yok olması demektir. Birkaç yıl içinde geri dönülmez sorunlarla karşılaşacaktı. Mavi Marmara benim için bir gazidir. Gazi gemiyi kurtarmanın gururunu yaşıyoruz. Sahip çıkarak yok olmasının önüne geçtik. Halkımıza başka bir ulaşım aracı olarak hizmet verecek." dedi.

YOLCU SALONLARI KESİLEREK ÇIKARTILACAK

Mavi Marmara gemisinin yolcu salonlarının Tuzla'daki Hidrodinamik Tersanesi'nde kesilerek çıkartılacağı öğrenildi. Geminin yolcu salonları sökülecek ve yerine oksijen ya da gaz taşıyan kamyonların girebileceği garaj güverteleri yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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