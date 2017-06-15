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mayısta küresel petrol arzı arttı

MAYISTA KÜRESEL PETROL ARZI ARTTI

Küresel petrol arzı mayıs ayında bir önceki aya kıyasla günlük 585 bin varil artarak 96 milyon 690 bin varile çıktı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:24
Puan Ver : Mayısta Küresel Petrol Arzı Arttı(9/10)6


Küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre günlük 585 bin varil artarak 96 milyon 690 bin varile yükseldi.



Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla günlük 290 bin varil artarak 32 milyon 80 bin varil oldu. Rapora göre OPEC üretimi mayısta yılın en yüksek seviyesini gördü. Geçen yılın aynı ayına göre ise günlük 65 bin varil düşüş gösterdi.



OPEC'in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan üretimi ise günlük 6 milyon 780 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 38 milyon 860 bin varil oldu.



 



kaynak:hürriyet








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