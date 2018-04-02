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Maymun Evden Bebek Kaçırdı
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Maymun evden bebek kaçırdı

MAYMUN EVDEN BEBEK KAÇIRDI

Hindistan'ın Orissa eyaletinde, girdiği evdeki bebeği kaçırdığı iddia edilen maymun polisler tarafından aranıyor.

Tarih : 02 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Maymun Evden Bebek Kaçırdı(6/10)2

Hindistan'da bir maymun cumartesi günü girdiği evdeki erkek bebeği, annesinin karşı koymasına rağmen kaçırdı.

BEBEK BİR KUYUDA BULUNDU

Bebeğin ertesi gün evin arkasındaki kuyuda bulunduğu ve yapılan muayenede ciddi yara almadığının belirlendiği kaydedildi.

MAYMUNLARIN İLK BEBEK HIRSIZLIĞI

Yöre halkı maymunun bebeği taşırken kuyuya düşürmüş olabileceğini ifade ederken, polis maymunların genellikle yiyecek çalmak için evlere girdiğini, bebek hırsızlığına ilk kez rastlandığını açıkladı.

Yerel emniyet görevlisi PC Pradhan, maymun yakalamada uzman kişilerle çalışan polisin bebek hırsızı maymunu bir hafta içinde bulmayı ümit ettiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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