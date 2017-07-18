Mayosundan Fazlalığı Çıkan Ezgi Mola Kendini Ti'ye Alarak Herkesi Güldürdü
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Mayosundan Fazlalığı Çıkan Ezgi Mola Kendini Ti'ye Alarak Herkesi Güldürdü

MAYOSUNDAN FAZLALIĞI ÇIKAN EZGİ MOLA KENDİNİ Tİ'YE ALARAK HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Ezgi Mola mayo tanıtımı yaparken yan taraftan fazlalığı çıkınca kendisini ti'ye aldı. Ezgi, "Hayaller Serenay Sarıkaya, gerçekler Ezgi" diyerek takipçilerini güldürdü.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Mayosundan Fazlalığı Çıkan Ezgi Mola Kendini Ti'ye Alarak Herkesi Güldürdü(10/10)6

Kendisiyle dalga geçmeyi bilen ve hiçbir kompleksi olmayan oyuncu Ezgi Mola Instagram'dan yine herkesi güldüren bir paylaşım yaptı. Mayo tanıtımı yaparken fazlalığının çıkmasını gösterek kendisiyle alay etti.

"HAYALLER SERENAY GERÇEKLER EZGİ"

Ezgi Mola, fazlalığını gösterip, fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya'yı işaret etti. Ezgi, "Hayaller Serenay, gerçekler Ezgi" diyerek mayolarının Serenay'a göre yapılmasını da güldüren sözlerle dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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