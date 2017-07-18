Kendisiyle dalga geçmeyi bilen ve hiçbir kompleksi olmayan oyuncu Ezgi Mola Instagram'dan yine herkesi güldüren bir paylaşım yaptı. Mayo tanıtımı yaparken fazlalığının çıkmasını gösterek kendisiyle alay etti.

"HAYALLER SERENAY GERÇEKLER EZGİ"

Ezgi Mola, fazlalığını gösterip, fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya'yı işaret etti. Ezgi, "Hayaller Serenay, gerçekler Ezgi" diyerek mayolarının Serenay'a göre yapılmasını da güldüren sözlerle dile getirdi.

Kaynak: haberinburada