MAZGALA SIKIŞAN KİRPİNİN İMDADINA İTFAİYE YETİŞTİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmur suyu kanalı üzerindeki mazgala sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mazgala sıkışan kirpi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
MAZGALA SIKIŞAN KİRPİYİ GÖREN VATANDAŞLAR İTFAİYEYİ ARADI
Bağlık Eser Sokak'ta yağmur suyu kanalı üzerindeki mazgalda kirpinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
15 DAKİKALIK ÇALIŞMA SONRASI KİPRİ KURTARILDI
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla mazgalı genişleterek kirpiyİ kurtardı.
KİRPİ DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbar üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine gittiğini ve sıkışan kirpiyi kurtararak doğal yaşamına bıraktıklarını ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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