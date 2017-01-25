Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 5 Tutuklama
Suyunuza Her Gün Karbonat Atarsanız...
İstanbul'da Uçuşlara 'olumsuz Hava' Engeli
Aleyna Tilki'den Yeni Beste!
Rdx Patlayıcılarını Reina Katliamcısına Gönderecekti
Chp'den Sosyal Medyadaki 'evet' Kampanyasına Tepki
Lavrov'dan 'astana' Açıklaması
Ak Parti Başkan Yardımcıları Chp'li Tezcan'a Dava Açtı
Köprüdeki İndirim Trafiği Yüzde 30 Artırdı
Bu Nedenler Kadın Kanserine Yol Açıyor!
Karadeniz'de Didik Didik Terörist Arıyorlar
Ay Sonunda Artık 24 Saat Boyunca Hizmet Verecek
İstanbul'da Kar Alarmı; Kriz Masası Kuruldu
Hidrojen Yakıt Yaygınlaşacak Mı?
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e İkinci Şok
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu!
Chelsea, Muslera'yı Listesine Aldı
Bolu Merkezli Fetö/Pdy Operasyonunda 20 Gözaltı
Kaymakam Uçağa Binerken Gözaltına Alındı
Çinli İşadamları Türkiye'ye Hayran Kaldı

mb faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 liraya dayandı

MB FAİZ KARARI SONRASI DOLAR YENİDEN 3.80 LİRAYA DAYANDI

Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar, dün döndüğü 3.77 - 3.78 bandından dönerek, 3.7995 lira ile yeniden 3.80 lira sınırına dayandı.

Tarih : 25 Ocak 2017, 09:25
Puan Ver : Mb Faiz Kararı Sonrası Dolar Yeniden 3.80 Liraya Dayandı(10/10)11


Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar, dün döndüğü 3.77 - 3.78 bandından dönerek, 3.7995 lira ile yeniden 3.80 lira sınırına dayandı.



Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dün 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aşan dolar, dün döndüğü 3.77 - 3.78 bandından dönerek, 3.7995 lira ile yeniden 3.80 lira sınırına dayandı.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizinin değişmemesine karşın, bankaların son dönemde sıkça kullanmaya başladığı, "Geç Likidite Penceresi" uygulaması çerçevesinde, borç verme faizinin yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltilmesi dövizin yeniden aşağıya çekilmesine neden oldu.



PPK kararı öncesi, faiz artırım beklentisine bağlı olarak 3.73 liraya kadar gerileyen dolar, kararın ardından hızla tırmanarak 3.8232 liraya kadar çıktı. Dolar yeni güne de 3.77 - 3.78 bandında başladıktan sonra, 3.79 düzeyininin üzerine yükseldi. Faiz kararıyla dün önce 4.1027 liraya fırlayan euro da yeni güne 4.0730 liradan başladıktan sonra, 4.06 - 4.07 aralığında hareket etmeye başladı.



 



kaynak:haberler






Etiketler: Mb  Faiz  Kararı  Sonrası  Dolar  Yeniden  380  Liraya  Dayandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER