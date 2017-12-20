MBAPPE, NEYMAR'IN KANATLARI ALTINDA
Paris Saint-Germain'in genç yeteneği Mbappe, takım arkadaşı Neymar'ın kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi ve "Beni kanatlarının altına aldı" dedi.
Fransız futbolunun yükselen yıldızı; Kylian Mbappe; France Football dergisine konuştu. 20 yaşına basan futbolcu, Paris Saınt-Germain'e transferinde Neymar'ın büyük rol oynadığını dile getirdi.
"NEYMAR BANA TRANSFERİMLE İLGİLİ SÜREKLİ MESAJ GÖNDERDİ"
Mbappe, "O'nunla her şey daha farklı oldu. Beni kanatları altına aldı. Ben ondan daha geç takıma katıldım. Buna karşın Neymar bana transferimle ilgili sürekli mesaj gönderdi" dedi.
Fransız forvet, Neymar'ın saha içinde de kendisine büyük yardımlarda bulunduğuna dikkat çekti.
"BURADA KALMAK İSTERİM"
Kylian Mbappe, France Football'un 10 yıllık hedefiyle ilgili bir sorusuna, "Dünyanın en iyi kulübünde forma giymek istiyorum. Bu Paris Saint-Germain ise, burada kalmak isterim" yanıtını verdi.
Neymar ve Cavani ile birlikte çok iyi bir ortaklık kurduklarını dile getiren başarılı futbolcu, hücumda herkesin birbirini iyi anladığı değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: haberinburada
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