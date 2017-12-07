MCDONALD'S GÖREVLİSİNİN BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARTMASINI İSTEDİĞİ ÖĞRENCİ: ÖZÜR YETERLİ DEĞİL
Amerikan fast food zinciri, Londra'daki bir şubesindeki koruma görevlisinin Müslüman bir öğrenciden başörtüsünü çıkarmasını istediği için özür diledi.
Amerikan fast food zinciri McDonald's, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir şubesinde koruma görevlisinin Müslüman bir öğrenciden başörtüsünü çıkarmasını istediği için özür diledi. Koruma görevlisi geçici olarak görevden uzaklaştırılırken, McDonald's olayı soruşturuyor.
"ÖZÜR YETMEZ"
Adının açıklanmasını istemeyen öğrenci ise nefret suçu işlendiğini ve özrün yeterli olmadığını söyledi. 30 Kasım'da yaşanan olayla ilgili video kaydında, kapıdaki görevli öğrenciye, güvenlik riski nedeniyle "Sakıncası yoksa başörtünüzü çıkarır mısınız?" diye soruyor.
ÇIKARMAYI REDDETTİ
Öğrenci de "Başörtümü dini nedenlerle takıyorum ve bundan utanmıyorum. Hayatımda ilk kez böyle bir ayrımcılığa uğruyorum" diye karşılık veriyor.
"HERKESE KAPIMIZ AÇIK"
McDonald's İngiltere CEO'su Paul Pomroy bir açıklama yayımlayarak, "Olanlar için çok üzgünüm. Meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Her inançtan insana kapımız açık. Başörtüsü ya da başka dini giysileri olan insanların restoranlarımıza girmesini engellemeye yönelik bir kuralımız yok" dedi.
Başörtüsünü çıkarmayı reddeden öğrenci ise BBC'ye bu açıklamayla ilgili olarak, "Restoranda koruma görevlisinin bir taşeron şirketin elemanı olduğun söylüyorlar ve 'Davranışını onaylamıyoruz. Ama bizim işe almadığımız bir kişinin davranışından sorumlu tutulamayız' demek istiyorlar. Başka bir şirket kullanacaksanız, özellikle Londra gibi bir şehirde, bu şirketin ne tür kuralları olduğunu araştırmanız gerekiyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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