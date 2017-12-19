Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), potansiyel öğretmen adaylarının mağdur edilmemeleri bakımından, alan değişikliği yoluyla yapılacak öğretmen atamalarının sınırlı tutulduğu açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinden, öğretmen alan değişikliğine ilişkin duyuru yapıldı.

"GİRECEK DERSİ OLMAYAN ÖĞRETMENLER BAŞKA ALANLARA ATANACAK"

Yeterli potansiyel aday olmadığından, öğretmen ihtiyacı karşılanamayan özel eğitim alanına yapılacak alan değişikliği ile özel eğitim alanında bulunan öğretmen ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığı ifade edilen duyuruda, kapatılan alanlarda görev yaptığından fiilen yerine getireceği ders görevi bulunmayan öğretmenlerin ihtiyaç bulunan diğer alanlara atanmaları yoluyla daha etkin hale getirilmelerinin hedeflendiği belirtildi.

"ÖZEL EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLER ATANACAK"

Duyuruda, "Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan öğretmenlerin özel eğitim alanına, kapatılan alanlarda görev yapmakta olup görev yaptıkları alanlar dışında başka bir alanda yükseköğrenimini bitirenlerden Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı kararına göre mezun oldukları yükseköğrenim programları atanacakları alana da kaynak olanların, bu alanlara 'alan değişiklikleri' yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

900 B,N KADROLU ÖĞRETMEN VAR

Bakanlığın öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin kararında, şunlar kaydedildi:

"Alan değişikliği, öğretmen ihtiyacı ve kamu yararı göz önünde bulundurularak sınırlı tutulmuştur. Şöyle ki Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmen sayısı 904 bin 679'a, norm kadroya göre öğretmen doluluk oranı ise ortalama yüzde 90'a ulaşmıştır. Bazı alanlarda doluluk oranı yüzde 100'ün üzerindedir. Atama bekleyen potansiyel öğretmen adayı sayısı 412 bin 15'tir. Halen eğitim fakültelerinde 267 bin 61, eğitim fakültesi dışında öğretmenliğe kaynak olan diğer yükseköğretim kurumlarında ise 433 bin 422 olmak üzere toplam 700 bin 483 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu veriler göz önünde bulundurularak potansiyel öğretmen adaylarının mağdur edilmemeleri bakımından alan değişikliğinin sınırlı tutulması gerekli görülmüştür. Zira alan değişikliği yoluyla yapılacak atamalar potansiyel adayların atanabileceği kontenjanların daha da daralmasına ve hatta bazı alanlar bakımından atanma imkanlarının kalmamasına yol açacaktır."

Kaynak: haberinburada