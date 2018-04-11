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MEB müfredata 2 yabancı dil daha ekledi

MEB MÜFREDATA 2 YABANCI DİL DAHA EKLEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Bulgarca ve Ukraynacayı ekledi. Karar, Resmi Gazete yayımlandı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : Meb Müfredata 2 Yabancı Dil Daha Ekledi(8/10)4

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda öğretilebilecek yabancı dillere yenileri eklendi. Buna göre, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkındaki Kanun'un 2'nci maddesi doğrultusunda okullarda Bulgarca ve Ukraynaca dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında iki yeni yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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