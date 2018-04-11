MEB MÜFREDATA 2 YABANCI DİL DAHA EKLEDİ
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Bulgarca ve Ukraynacayı ekledi. Karar, Resmi Gazete yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda öğretilebilecek yabancı dillere yenileri eklendi. Buna göre, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkındaki Kanun'un 2'nci maddesi doğrultusunda okullarda Bulgarca ve Ukraynaca dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında iki yeni yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: haberinburada
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