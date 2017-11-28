Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine sunulmak üzere hazırlanan özel eğitim program taslakları askıya çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Program taslaklarını askıya çıkardı.

ÖZEL EĞİTİMDEKİ DERSLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YENİDEN HAZIRLANDI

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygulanan erken çocukluk özel eğitim programı, okul öncesi özel eğitim programı, Özel Eğitim Uygulama Merkezi birinci ve ikinci kademe ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi üçüncü kademesinde verilen derslerin öğretim programları yeniden hazırlandı.

İLKOKULLAR İÇİN DE ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAZIRLANDI

Görme engelliler ilkokullarında "Oyun-Fiziki Etkinlikler ve Bağımsız Hareket" ve görme engelliler ortaokullarında öğretilen "Beden Eğitimi-Spor ve Bağımsız Hareket" dersi ile görme engelli öğrencilerin devam ettiği Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan "Beden Eğitimi-Spor ve Bağımsız Hareket" derslerinin taslak öğretim programları da askıya çıkarıldı.

TASLAKLAR 10 ARALIK'A KADAR ASKIDA KALACAK

Öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine sunulmak üzere hazırlanan taslaklar, "http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx" adresinde 10 Aralık saat 18.00'a kadar askıda kalacak.

Kaynak: haberinburada