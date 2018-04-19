Başakşehir Maçı Sonrası Pfdk'dan Galatasaray'a Ceza
Akhisar Maçı Sonrası Terim'in Korktuğu Başına Geldi
Erdoğan Tarihi Açıkladı, Tatilciler Telefona Sarıldı!
Yaşlı Sapık, 15 Lira Verdiği Çocuğu Ormana Götürdü, Gerisi Korkunç!
Oğluyla Birlik Oldu, Kocasını Demir Çubuklarla Döverek Öldürdü
Pizzasına Tükürülen Mağdur 6 Kilo Verdi: Dışarıda Yemek Yiyemiyorum
Anadolu Farm'ın Muhasebecisi Gözaltına Alındı
Son Dakika! Öneri Kabul Edildi, Erken Seçim Teklifi Yarın Meclis'te Görüşülecek
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Teröristlerin Lideri Öldürüldü
Meb, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına Başvuru Süresini Uzattı
Meteoroloji, İstanbulluları Uyardı: Sıcaklık 12 Derece Birden Düşecek
Galatasaray'ın Gönderdiği Telles, Değerini Katladı
Dış Basın Bombayı Patlattı: Kesin Olarak Galatasaray'la Anlaştı
Kupa Hezimetinin Faturası Çıktı, Yıldız Futbolcu Kadro Dışı
Yunanistan Mahkemesi'nden Skandal Fetö Kararı
Ak Parti, Seçim Önergesinin Görüşülmesi İçin Meclis'e Teklif Sundu
Korkunç Pazarlık! Çocuklara Tokat Atma Karşılığında Dondurma Veriyor
Erdoğan'ı Masasındaki Son Anketi, Ak Parti Sözcüsü Duyurdu
Fıfa, İki Portekiz Devine Cezayı Kesti
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Büyük Sürpriz

MEB, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına Başvuru Süresini Uzattı

MEB, SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA BAŞVURU SÜRESİNİ UZATTI

Milli Eğitim Bakanlığınca, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00'e kadar uzatıldı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Meb, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına Başvuru Süresini Uzattı(9/10)5

Milli Eğitim Bakanlığınca, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00'e kadar uzatıldı.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURU YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, liseye giriş sınavları için (LGS) başvuruların 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacağını belirtmiş ve sınava başvurular 18 Nisan Çarşamba akşamı sona ermişti. Bugün alınan yeni bir karar doğrultusunda, liseye geçiş sınavı başvurular bir gün daha uzatıldı. Adaylar, 20 Nisan Cuma akşamı saat 18:00'e kadar başvuru yapabilecekler. LGS başvuruları, ortaokul 8'nci sınıf öğrencilerinin eğitim aldığı okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılmaktadır.

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS), MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. Böylece öğrenciler, liseye geçiş sisteminde kaldırılan TEOG sonrasında yeni liseye geçiş sistemi ile birlikte lise eğitimleri için sınavda çaba gösterecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meb  Sınavla  Öğrenci  Alacak  Ortaöğretim  Kurumlarına  Başvuru  Süresini  Uzattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER