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MEB'DEN LİSE YERLEŞTİRMELERİNDE TERCİH ROBOTU HİZMETİ


MEB'DEN LİSE YERLEŞTİRMELERİNDE TERCİH ROBOTU HİZMETİ
Tarih : 05 Temmuz 2017, 13:13
Puan Ver : Meb'den Lise Yerleştirmelerinde Tercih Robotu Hizmeti(7/10)7


Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri kapsamında öğrencilere lise için tercih robotunu hizmete sundu.



Öğrenciler, tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve yüzdelik dilimlere göre listeleme yapabilecek.



Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri kapsamında öğrenciler ve veliler "e-okul.meb.gov.tr" adresi üzerinden hizmete sunulan tercih robotunu kullanarak sağlıklı tercih yapabilecek.



Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve yüzdelik dilimlere göre listeleme yapılabilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı olarak da yüzdelik dilimin daha altında ve üstündeki değerlerle de tercih listeleri oluşturulabilecek.



 



 



 



 



kaynak:yenisafak








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