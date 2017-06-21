

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 milyonun üzerinde öğretmene, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için yaz tatili boyunca okumaları, izlemeleri ve eleştirel bir gözle tartışmaları için farklı kesimlerin görüşünün de alındığı 37 kitap ve 30 sinema filmi önerildi. MEB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından, geçen yıl başlatılan aday öğretmen yetiştirme eğitimi kapsamında, öğretmenlere yönelik film ve kitap listelerinden oluşan bir program hazırlanmıştı.







Bakanlıkça, bu yıl, görevde bulunan 1 milyonu aşkın öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için, yaz dönemi boyunca yapabilecekleri etkinliklere ilişkin özel bir çalışma yürütüldü.







Öğretmenlere sene sonu mesleki çalışmalarına ilişkin oluşturulan program çerçevesinde, Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı", I. Illich'in "Okulsuz Toplum', Sezai Karakoç'un "Hızır'la Kırk Saat", T. Leitch'in 'Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim', Nurettin Topçu'nun "Türkiye'nin Maarif Davası", J. J. Rousseau'nun "Emile", Rasim Özdenören'in 'Kafa Karıştıran Kelimeler', Kemal Tahir'in 'Bozkırdaki Çekirdek', Mitat Enç'in 'Bitmeyen Gece' isimli kitaplarının da aralarında bulunduğu, roman, şiir, felsefe, tarih ve deneme türlerden oluşan 37 kitaplık bir liste önerildi.







kaynak:milliyet