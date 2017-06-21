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MEB'DEN ÖĞRETMENLERE YAZ ÖDEVİ


MEB'DEN ÖĞRETMENLERE YAZ ÖDEVİ
Tarih : 21 Haziran 2017, 12:15
Puan Ver : Meb'den Öğretmenlere Yaz Ödevi(10/10)11


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1  milyonun üzerinde öğretmene, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı için yaz  tatili boyunca okumaları, izlemeleri ve eleştirel bir gözle tartışmaları için  farklı kesimlerin görüşünün de alındığı 37 kitap ve 30 sinema filmi önerildi. MEB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Bakanlık  tarafından, geçen yıl başlatılan aday öğretmen yetiştirme eğitimi kapsamında,  öğretmenlere yönelik film ve kitap listelerinden oluşan bir program  hazırlanmıştı.



 Bakanlıkça, bu yıl, görevde bulunan 1 milyonu aşkın öğretmenin kişisel  ve mesleki gelişimlerine katkı için, yaz dönemi boyunca yapabilecekleri  etkinliklere ilişkin özel bir çalışma yürütüldü.



 Öğretmenlere sene sonu mesleki çalışmalarına ilişkin oluşturulan  program çerçevesinde, Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı", I. Illich'in  "Okulsuz Toplum', Sezai Karakoç'un "Hızır'la Kırk Saat", T. Leitch'in  'Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim', Nurettin  Topçu'nun "Türkiye'nin Maarif Davası", J. J. Rousseau'nun "Emile", Rasim  Özdenören'in 'Kafa Karıştıran Kelimeler', Kemal Tahir'in 'Bozkırdaki  Çekirdek', Mitat Enç'in 'Bitmeyen Gece' isimli kitaplarının da aralarında  bulunduğu, roman, şiir, felsefe, tarih  ve deneme türlerden oluşan 37 kitaplık  bir liste önerildi.



 



kaynak:milliyet








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