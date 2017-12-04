MECLİS BAŞKANI, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU
TBMM Başkanı İsmail Kahraman Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi: Türkiye'nin önünü kesmek isteyen mihrakların ekmeğine yağ sürmeyelim, milli birliğimizi bozmayalım
TBMM Başkanı İsmail Kahraman CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına karşı ilk kez konuştu. Kahraman tek cümlelik yanıtında şunları söyledi:
"Türkiye'nin önünü kesmek isteyen mihrakların ekmeğine yağ sürmeyelim, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmayalım, birbirimize anlayışla davranalım ve kardeş olduğumuzu her zaman hatırlayalım."
NE OLMUŞTU?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlunun ve yakınlarının yurt dışına para gönderdiğini ileri sürmüş ve belge açıklamıştı.
AK Parti'den de belgelerle ilgili 'sahte' yanıtı gelmişti. Bu olayın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iddialarda adı geçen Erdoğan'a yakın isimler Kılıçdaroğlu'na bir milyon 500 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açmıştı.
Kaynak: haberinburada
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