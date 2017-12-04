Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak
Air France, İstanbul Uçuşlarını Durduruyor

Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

MECLİS BAŞKANI, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi: Türkiye'nin önünü kesmek isteyen mihrakların ekmeğine yağ sürmeyelim, milli birliğimizi bozmayalım

Tarih : 04 Aralık 2017, 21:30
Puan Ver : Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu(6/10)2

TBMM Başkanı İsmail Kahraman CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına karşı ilk kez konuştu. Kahraman tek cümlelik yanıtında şunları söyledi:

"Türkiye'nin önünü kesmek isteyen mihrakların ekmeğine yağ sürmeyelim, milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmayalım, birbirimize anlayışla davranalım ve kardeş olduğumuzu her zaman hatırlayalım."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlunun ve yakınlarının yurt dışına para gönderdiğini ileri sürmüş ve belge açıklamıştı.

AK Parti'den de belgelerle ilgili 'sahte' yanıtı gelmişti. Bu olayın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iddialarda adı geçen Erdoğan'a yakın isimler Kılıçdaroğlu'na bir milyon 500 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meclis  Başkanı  Kılıçdaroğlu  Nun  İddialarıyla  İlgili  İlk  Kez  Konuştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER