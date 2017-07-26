MECLİS BAŞKANI'NA YENİ MAKAM ARACI TAHSİS EDİLDİĞİ İDDİASINA CEVAP GELDİ
Meclis Başkanlığı, TBMM Başkanlığınca dört yıldır kullanılmakta olan makam aracının sık sık ortaya çıkan arızaları nedeniyle, Başbakanlık tarafından bir başka aracın, TBMM Başkanı'nın kullanımı için tahsis edildiğini açıkladı.
CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş'ın, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a piyasa fiyatı yaklaşık 1 milyon 300 bin Euro olan yani 5 milyon liralık yeni bir makam aracı alındı iddiasına Meclis Başkanlığı'ndan cevap geldi.
"4 SENEDİR KULLANILAN MAKAM ARACI SIK SIK ARIZALANIYORDU"
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
TBMM Başkanlığınca dört senedir kullanılmakta olan makam aracının sık sık ortaya çıkan arızaları nedeniyle, Başbakanlık tarafından bir başka araç, makamın kullanımı için tahsis edilmiştir.
"YENİ MAKAM ARACI İÇİN YÜKSEK MEBLAĞLARIN HARCANDIĞI GERÇEK DIŞI"
Yeni makam aracının hayali bir kullanım için donatıldığı ve bunun için yüksek meblağların harcandığı ifadeleri gerçek dışıdır. TBMM Başkanlığına tahsis edilen tüm araçlar yerinde ve usulüne uygun olarak kullanılmaktadır.
"PERSONEL SERVİSLERİNİN KALDIRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Ayrıca, taşeron işçilerin ve hizmetli kadrosunda çalışan personelin servislerinin kaldırılması beyanı da hayal ürünüdür.Mesnetsiz, çarpık, gerçek dışı ifadelerle toplumun yanlış düşüncelere sevk edilmesi elbette ki üzücüdür. Toplumun yanlış bilgilendirilmesine fırsat verilmemesi için bu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.
Kaynak: haberinburada
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