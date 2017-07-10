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MECLİS İÇTÜZÜĞÜNDE SÜRPRİZ HÜKÜMLER: FRAKIN SONU


Meclis İçtüzüğünde Sürpriz Hükümler: Frakın Sonu
Tarih : 10 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Meclis İçtüzüğünde Sürpriz Hükümler: Frakın Sonu(10/10)6

AK Parti ile MHP'nin hazırladığı 18 maddelik TBMM İçtüzüğü teklifinde Genel Kurul'da çalışma süresini artıran ve muhalefetin engelleme taktiği olarak kullandığı söz haklarını sınırlayan hükümlerin yanı sıra, MHP yönetiminin önemli istekleri de karşılandı.

GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASI

Teklife göre, Meclis'te milletvekillerinin, 'Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamları'na geçici çıkarma cezası verilecek ve maaşlarının üçte ikisine (bugünkü miktarla 12 bin lira) el konulacak.

HDP'Lİ VEKİLLERİN KONUŞMALARINA KARŞI ÖNLEM

Bu hüküm, 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı' gibi iddiaları hedef alıyor. Teklifin gerekçesinde 'millet' tanımına da yer verildi ve "Millet, tarihi süreç içinde teşekkül eden ortak değerler, kader ve gelecek duygusu etrafında toplanan, inanç, mezhep ve etnik farklarını aşkın bir topluluktur" denildi.

Teklife göre "Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak" da geçici ihraç cezasının gerekçesi olacak. Bu yasak da HDP sözcülerinin Genel Kurul'da sık sık kullandıkları 'Kürdistan', 'Kürt illeri' gibi ifadelere karşı MHP'nin talebiyle eklendi.

FRAKIN SONU

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın isteğiyle kıyafet maddesi değiştiriliyor. Başkanlık kürsüsünde başkan ve vekillerin 'koyu renk elbise' giymesi yeterli olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meclis  İçtüzüğünde  Sürpriz  Hükümler  Frakın  Sonu    haber

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