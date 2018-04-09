MECLİS'E SUNULAN CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU
Cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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