

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "Milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, vatanımızı severiz. Hiç kimsenin, bir diğerinden daha fazla seviyorum iddiası olamaz, olmamalıdır. Vatan hepimizin ve bu bayraktaki kırmızı kan, bizim dedelerimizin, şehitlerimizin akıttığı kan. Ne ona dokundurturuz, ne devletimize, ne milletimize, ne bütünlüğümüze, katiyen dokundurtmayız ve dokundurtmayacağız." dedi.







TBMM Genel Kurulu, bütçe üzerinde son konuşmaların yapılması ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın açık oya sunulması için Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.







Kahraman, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, İstanbul'daki menfur terör saldırısında şehit olan 44 kişi için 25 ilde cenaze töreni düzenlendiğini belirterek, "Bütün 81 ilimiz ve Türkiyemiz kanadı, bağrı yandı, ateş düştü." ifadesini kullandı.







Bu saldırıyı Mecliste 3 partinin ortak deklarasyonu ile kınadıklarını, bir partinin de kendi deklarasyonunu yayınladığını anımsatan Kahraman, teröre karşı tek yürek ve ses olarak güzel bir imtihan verildiğini söyledi.







Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya geldiklerini hatırlatan Kahraman, "Millet olarak herhangi bir parti farkı gözetmeksizin, milli menfaatlerde, bütünlükte, devleti yüceltmekte ve daha ötelere yürümede birlikte olacağımıza dair fevkalade güzel beyanda bulundular. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.







kaynak:haberler