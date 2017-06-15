

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş'un Meclis'teki konuşmaları zaman zaman gerginliğe neden oldu. CHP sıralarından seslenen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Genel Başkanımız adalet yürüyüşünü bütün haksızlığa uğrayanlar için başlattı." dedi.







CHP'NİN TWITTER HESABINDAN PAYLAŞILAN FOTOĞRAFA TEPKİ







AK Partili Muş ise, kürsüdeki konuşmasında, CHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir fotoğrafı göstererek, "Biz milletle yürürüz. Burada bakın askerler konulmuş, nereye hesap veriyorsunuz" dedi.







kaynak:habertürk