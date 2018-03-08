Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı
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MECLİS'TE AFRİN KAVGASI! 3 MİLLETVEKİLİ YARALANDI


Meclis'te Afrin kavgası! 3 milletvekili yaralandı
Tarih : 08 Mart 2018, 01:10
Puan Ver : Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı(9/10)5

AK Partililer ile HDP'liler arasında kadın vekillerin de karıştığı kavga çıktı. Hafif yaralanan 3 vekil Meclis'in acil yardım merkezinde tedavi gördü.

TBMM Genel Kurulu'nda bu gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde Afrin kavgası yaşandı. Kavgaya, AK Partililer ile arasında kadın vekillerin de olduğu HDP'liler karıştı.

"SİVİL ÖLÜYORSA ONU SİZİN PKK'LILARINIZ YAPIYOR!"

HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul'un askerin Afrin'de etnik temizlik yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul'un üzerine yürüyerek, "asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK'lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum" tepkisini verdi.

1 AK PARTİ'Lİ 2 HDP'Lİ VEKİL YARALANDI

Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma AK Partili ve HDP'li vekillerin de katılımıyla kavgaya dönüştü.

HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP'li Müslim Doğan ve Toğrul ile AK Partili İbrahim Aydemir aldıkları darbeler nedeniyle hafif yaralandı. Bu vekiller Meclis'teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın yaralanan arkadaşlarına, "gidip rapor alın" dediği duyuldu.

HDP Grup Başkanvekilleri Beştaş ve Filiz Kerestecioğlu'nun olaya tepki göstermesi üzerine ikinci kez tartışma yaşandı. AK Partili Mehmet Uğur Dilipak'ın, sert tepki gösterdiği HDP'nin kadın yöneticilerine, "adam olacaksınız" diye bağırdığı duyuldu. Kerestecioğlu, "hayır adam değil kadın olacağız, siz de bu söyleme alışacaksınız" diye tepki verirken, AK Partili Bayram Özçelik ile tartışan Beştaş da, "100 kişiyle 3 kişiye saldırıyorsunuz" dedi.

Uzun süren tartışma bazı AK Parti, CHP ve HDP'lilerin araya girmesiyle yatıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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