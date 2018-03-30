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Mecliste düğün heyecanı! Erdoğan nikah şahidi oldu

MECLİSTE DÜĞÜN HEYECANI! ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile Uğur Yalçın'ın nikah şahidi oldu.

Tarih : 30 Mart 2018, 01:10
Puan Ver : Mecliste Düğün Heyecanı! Erdoğan Nikah Şahidi Oldu(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile Uğur Yalçın'ın nikah törenine katıldı.

NİKAHI BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TUNA KIYDI

Benli ile Yalçın'ın bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı.

TÖRENE AK PARTİLİ BİRÇOK İSİM KATILDI

Törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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