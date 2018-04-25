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Meclis'te duygusal anlar! CHP'lilerin ayrılışı kolay olmadı

MECLİS'TE DUYGUSAL ANLAR! CHP'LİLERİN AYRILIŞI KOLAY OLMADI

İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için 15 vekil CHP'den İYİ Parti'ye geçmişti. Oturma düzeni yeniden planlanan Meclis'te CHP'li vekiller arasında duygusal anlar yaşandı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Meclis'te Duygusal Anlar! Chp'lilerin Ayrılışı Kolay Olmadı(7/10)3

Sandalye sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek partiye katılımlarıyla sandalye sayısını 20'ye çıkardı ve grubunu kurarak seçime girme yeterliliği kazandı.

DUYGUSAL ANLAR KAMERALARA YANSIDI

CHP'den istifa eden vekillerin Meclis'te oturma düzenleri de değişti. O sıralarda arkadaşlarıyla vedalaşan partililerin duygusal anları kameralara yansıdı.

Meclis'in dünkü oturumuna CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 vekilden Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer geldi.

(Kaynak: Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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