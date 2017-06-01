

TBMM Genel Kurulu'nda 15 Temmuz Darbe Girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için HDP'nin verdiği grup önerisi hakkında konuşmak üzere milletvekilleri söz aldı.







Muhalefet milletvekilleri, komisyon raporunu eleştirerek komisyonun darbe girişimini araştırmadığı savundu. 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, kürsüye çıkarak CHP'li milletvekillerinin FETÖ'nün televizyon kanalları ve gazetecileri kapatıldıktan sonra destek ziyaretinde bulunduklarına dair fotoğrafları gösterdi.







kaynak:habertürk