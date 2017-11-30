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MECLİSTE ZARRAB KAVGASI! AK PARTİ VE CHP'Lİ VEKİLLER ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ


Mecliste Zarrab Kavgası! AK Parti ve CHP'li Vekiller Arasında Tansiyon Yükseldi
Tarih : 30 Kasım 2017, 04:00
Puan Ver : Mecliste Zarrab Kavgası! Ak Parti Ve Chp'li Vekiller Arasında Tansiyon Yükseldi(5/10)1

CHP milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat Teklifi'nin görüşüldüğü Genel Kurul'da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e Zarrab davasıyla ilgili eleştiriler ve sorular yönelttiler.

Dosyanın Türkiye'de siyasi olarak kapatıldığını savunan CHP'liler, Gül'e "Daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılıp dava açılmasını sağlayacak mısınız?" diye sordular. Bunun üzerine "Bizim hükümetimizden fazla CHP bu davayı takip ediyor. Her gün orada arkadaşınız var" diyen Gül, şunları söyledi:

"ZARRAB DAVASINI EN ÇOK SİZ TAKİP EDİYORSUNUZ"

"Bizim iktidarımızdan çok CHP bu davayı takip ediyor. On bin kilometre ötedeki bu davayı hangi hararet, motivasyon sizi oraya götürüyor Pensilvanya'nın yanına bunu hayretle izliyorum. Yanı başımızda Sincan'da 250 şehidimizin gök kubbesi altında Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayan, 250 vatandaşlarımız şehit eden, 2 bin vatandaşımızı gazi yapan, Cumhuriyete, demokrasimize kast eden katillerin davası yanı başımızda devam ederken, hiç bir şekilde o davayı takip etmiyorsunuz, Türkiye ile ilgili kumpas davayı on bin kilometre ötede takip ediyorsunuz. Bu Türkiye adına çok büyük bir utanç verici bir durumdur. Atatürk'ün partisinin bir FETÖ'nün partisi olma yolunda çabalarını gerçekten üzüntüyle izliyoruz. Kaç kişi yargılanıyor bunu en iyi siz bilirsiniz" dedi.

ÖZEL VE MUŞ ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Bakanın konuşması sürerken CHP'li Özel'in Gül'ün üzerine yürümesiyle ortam karıştı. Kürsü önünde toplanan CHP'liler ile AK Partililer arasında itişmeler yaşanırken, CHP Grup Başkanvekili Özür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da karşı karşıya geldi. Oturumu yöneten Başkanvekili Yaşar Tüzün'ün birleşimi kapatmasına karşın gerginlik sürdü. AK Partili yöneticiler, Gül'ü arbededen uzaklaştırmak amacıyla CHP grubuna yakın olan komisyon sırasından alarak AK Parti grup sıralarına götürdüler.

"GELİN DÖVÜN BENİ"

Arbede sırasında CHP'li Özel'in üzerine yürüyen AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak'ı arkadaşları engellemeye çalıştı. Özel'e doğru yumruğunu kaldıran Çanak'ın kolunu partili arkadaşları tuttu.

Özel, "Gelin dövün beni, bu kadar adamsınız. Sözle yenin bizi, kaba kuvvetle olmaz" derken, Muş da "Sen demokrasiyi hazmedeceksin! Grup başkanvekili, grup başkanvekili gibi davranacak" diye bağırdı. CHP'liler, sinirlenen Özel'i salondan dışarı çıkarmaya çalışırken, Özel de "Grup başkanvekiliniz saldırıyor" diye bağırdı. Özel, Muş ve Bakan Gül'ün ikna edilerek dışarı çıkarılmasının ardından tartışma yatıştı. Ancak bir süre daha Genel Kurul çalışamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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