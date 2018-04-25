Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Salondakilerle tokalaşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı.

BAŞBAKAN PROGRAMI NEDENİYLE KATILAMADI

Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Başbakan Binali Yıldırım İspanya'daki programı nedeniyle törene katılamadı.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU İLE TOKALAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AYM Başkanı Zühtü Arslan kapıda karşıladı. Salondakilerle selamlaşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı.

Kaynak: haberinburada