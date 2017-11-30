MEDİCAL PARK, HALKA ARZ OLUYOR
Medical Park'ın ek satışla birlikte yüzde 53'ü halka arz edilecek. Arzın 2018 Şubat ayında tamamlanması planlanıyor.
Türkiye merkezli en büyük özel sermaye fonlarından Turkven'in ortak olduğu Medical Park'ta ek satışla birlikte 101 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesi; halka arz oranının yüzde 53.38 olması planlanıyor.
89,5 MİLYON LİRALIK PAY HALKA ARZ OLACAK
KAP'a yapılan açıklamada, halka arz süreci ile ilgili taslak izahnamenin şirketin internet sitesinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlandığı belirtilirken, toplam 89.5 milyon TL nominal değerli payın halka arz edileceği, ek satış kapsamında halka arz edilecek payların nominal değerinin de 11.5 milyon TL olacağı belirtildi.
Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde halka arz edilecek nominal değerli payların toplamı 101 milyon TL olurken, halka arz oranı da yüzde 53.38 olacak.
HALKA ARZ 2018 ŞUBAT'TA TAMAMLANACAK
Halka arzın 2018 Şubat ayında tamamlanması planlanıyor. Turkven CEO'su Seymur Tarı, ortak oldukları hastane grubu Medical Park'ın yarısına yakınının halka arz edileceğini ve sürecin 2018'de bitmiş olacağını belirterek; işlem büyüklüğünün Mavi'nin arzını üçe katlamasını beklediklerini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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