Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü Umut Bulut'tan gelirken, Başakşehir'in golünü Adebayor kaydetti.

PERDEYİ UMUT BULUT AÇTI

Mücadelenin ilk yarısı nefesleri kesti. Maça hızlı başlayan taraf Kayserispor oldu ve aradığı golü 9. dakikada buldu. Deniz Türüç'ün sürüklediği pozisyonda topu boş ağlarla buluşturan Umut Bulut oldu.

Golün ardından Başakşehir oyunda dengeyi sağladı ve ataklarını sıklaştırdı.

ADEBAYOR KAYSERİ'DE DE SAHNEDEYDİ

38. dakikada Medipol Başakşehir skora eşitlik getirdi. Kullanılan kornerde Kayserispor savunması topu uzaklaştırmayı başaramadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor güzel bir vuruşla golü atan isim oldu.

İlk yarı 1-1'lik sonuçla sona erdi. 2. yarıda takımlar daha dengeli bir oyun sergilemeyi tercih etti. Her iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca maç 1-1'lik sonuçla sona erdi.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 2 OLDU

Alınan bu sonuçla puanını Kayserispor 23'e, Başakşehir 27'ye yükseltti. Başakşehir 2 puanı bırakarak zirvede Galatasaray ile arasındaki puan farkı 2 oldu.

Kaynak: haberinburada