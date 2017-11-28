MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 PUANI ADEBAYOR İLE KURTARDI
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması, Umut ve Adebayor'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü Umut Bulut'tan gelirken, Başakşehir'in golünü Adebayor kaydetti.
PERDEYİ UMUT BULUT AÇTI
Mücadelenin ilk yarısı nefesleri kesti. Maça hızlı başlayan taraf Kayserispor oldu ve aradığı golü 9. dakikada buldu. Deniz Türüç'ün sürüklediği pozisyonda topu boş ağlarla buluşturan Umut Bulut oldu.
Golün ardından Başakşehir oyunda dengeyi sağladı ve ataklarını sıklaştırdı.
ADEBAYOR KAYSERİ'DE DE SAHNEDEYDİ
38. dakikada Medipol Başakşehir skora eşitlik getirdi. Kullanılan kornerde Kayserispor savunması topu uzaklaştırmayı başaramadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor güzel bir vuruşla golü atan isim oldu.
İlk yarı 1-1'lik sonuçla sona erdi. 2. yarıda takımlar daha dengeli bir oyun sergilemeyi tercih etti. Her iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca maç 1-1'lik sonuçla sona erdi.
GALATASARAY İLE PUAN FARKI 2 OLDU
Alınan bu sonuçla puanını Kayserispor 23'e, Başakşehir 27'ye yükseltti. Başakşehir 2 puanı bırakarak zirvede Galatasaray ile arasındaki puan farkı 2 oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar