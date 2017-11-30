MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DEPLASMANDA KAHRAMANMARAŞSPOR'U 3-1 YENDİ
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Medipol Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, TFF 2. Lig temsilcisi Kipaş Kahramanmaraşpor'u 3-1 yendi.
MEVLÜT ERDİNÇ PERDEYİ AÇTI
22. dakikada sağ kanattan bindirme yapan Medipol Başakşehir'de Hakan'ın içeri gönderdiği topu ceza alanında Mehmet karşıladı ve boşa kaçan Mevlüt'ün önüne bıraktı. Mevlüt ise boş pozisyonda topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 0-1
KAHRAMANMARAŞ BERABERLİĞİ YAKALADI
44. dakikada sol kanattan bindirme yapan Kahramanmaraşspor'da Devrim'in içeri aktardığı topu alan Timur topu içeri kaçan Yakup Ramazan'a aktardı. Yakup, yarım vole ile topu filelerle buluşturdu. 1-1
İRFAN CAN KAHVECİ İLE BAŞAKŞEHİR YENİDEN ÖNE GEÇTİ
45. dakikada müsabakanın ilk yarısının uzatma dakikalarında ani bir pozisyon yakalayan Medipol Başakşehir ceza yayının dış alanından serbest vuruş kazandı. Hakan ile kullanılan serbest vuruşta içeri aktarılan top defanstan dönerken pozisyonu takip eden İrfan topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
NAPOLİONİ SKORU BELİRLEDİ
73. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Uğur, topu ters kanata aktardı. Topla buluşan Napoleoni'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: haberinburada
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