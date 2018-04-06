MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, EVKUR YENİ MALATYASPOR'U TEK GOLLE GEÇTİ
Spor Toto Süper Ligde Medipol Başakşehir, evinde konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u Elia'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Başakşehir maç fazlasıyla ligin zirvesine yerleşti.
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Malatyaspor engelini 1-0 ile geçerken maç fazlasıyla lider oldu.
Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 18. dakikasında Eljero Elia'dan geldi. Golün asisti ise Süper Lig'in asist kralı Edin Visca'dan geldi. Edin Visca, bu sezon Süper Lig'de bu sezonki 14. asistini yaptı.
BAŞAKŞEHİR ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonucun ardından Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 59'a yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Malatyaspor ise son 4 maçında 3. kez mağlup oldu ve 37 puan ile 9. sırada kaldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Karşılaşmanın ikinci yarısında bir pozisyonda Caiçara'nın vurduğu şut Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'nun suratına çarptı. Yeni Malatyaspor taraftarları, yerden bir süre kalkmayan Emre'ye tepki gösterirken Emre kalktıktan sonra rakip takım taraftarlarıyla kısa süreliğine tartıştı.
Kaynak: haberinburada
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