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Medipol Başakşehir, Kerim Frei İçin Birmingham ile Temasa Geçti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, KERİM FREİ İÇİN BİRMİNGHAM İLE TEMASA GEÇTİ

Cengiz Ünder'i Roma'ya yollayan, Visça'yı da Trabzonspor'a yollayacak olan Medipol Başakşehir, eski Beşiktaşlı Kerim Frei için takımı Birmingham ile temasa geçti.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Medipol Başakşehir, Kerim Frei İçin Birmingham İle Temasa Geçti(9/10)5

Cengiz Ünder'i 15 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Roma'ya gönderen ve Edin Visca için de Trabzonspor ile anlaşmak üzere olan Başakşehir'de transfer çalışmaları hızlandırılırken, ibre Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kerim Frei'a çevrildi.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Kerim Frei transferine onay verdiği ve İngiliz ekibi ile ilk temasların gerçekleştirildiği kaydedildi. Devre arasında 2,25 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan ayrılarak Birmingham'ın yolunu tutan, ancak İngiltere'de istediği süreyi alamayan Kerim Frei'ın da, Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Kerim Frei, Birmingham formasıyla Championship'te 13 maçta 510 dakika oynadı ve 1 kez ağları sarstı.

ABDULLAH AVCI, MİLLİ TAKIM'A KAZANDIRDI

Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, Kerim Frei'ı A Milli Takım'a kazandıran isim. İsviçre Milli Takımı'nı seçmek üzere iken Kerim ile temasa geçen TFF, oyuncuyu gizlice İstanbul'a getirmiş ve A Milli Takım'a alınması konusunda anlaşma sağlamıştı.

Avcı, geçen sezon çıkan transfer iddiaları üzerine de, "Kerim, Türkiye'ye getirdiğim, A Milli Takım'da ilk olarak oynattığım, beğendiğim bir oyuncu. Kerim'i bir sene önce Beşiktaş Kulübünden istemiştim. O zaman Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı ve transfer gerçekleşmedi" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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