Malatya'da 20 Askerin Hastaneye Kaldırılmasıyla İlgili Garip Açıklama!
Çorum'da Tur Otobüsü İle Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 3 Ölü, 32 Yaralı
Yakalama Kararı Çıkarılan Hdp'li Vekil, Tatvan'da Gözaltına Alındı
Bir Tepki De Çavuşoğlu'dan: Almanya Tehditlerin Karşılığını Görecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-İ Aksa Ablukasıyla İlgili İsrail Cumhurbaşkanını Aradı
Erzincan'da Demiryolunda Bombalı Tuzak Son Anda Fark Edildi
Son Dakika! İbb Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük Görevden Alındı
Anne Karnındaki Bebeklerin İki Farklı Dili Ayırt Ettiği Keşfedildi
Şehit Öğretmenin Babası: Devletimizle Gurur Duyuyorum
Sur'un Dar Sokaklarından Türkiye Şampiyonluğuna!
Uefa Süper Kupası Maçının Hakemi Belli Oldu
Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Östersunds Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Abd'nin Eğitim Kampında Eğitilen Pkk'lı Teröristlerin Mezuniyet Görüntüleri Ortaya Çıktı
Medipol Başakşehir, Kerim Frei Ve Manuel Da Costa İle Anlaştı
Fetö'nün Suikast Timi, Duruşmada Gülen Hakkındaki İddialar Okunurken Kulaklarını Kapattı
Kavgada İkinci Perde! Terim'in Açıklamalarına Cevap Geldi
Son Dakika! Ak Parti'nin Yeni Genel Sekreteri Belli Oldu
Katar'dan Sonra Körfez'de Yeni Kriz! Kuveyt İran Büyükelçisini Kovdu
Para Vermeyen Eşini Dövüp Eve Kilitledi Verdiği İfadede Olayı Abarttığını Söyledi
Galatasaray Ve Beşiktaş'ın İstediği Kolarov, Roma'ya Gidiyor

Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Manuel Da Costa ile Anlaştı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, KERİM FREİ VE MANUEL DA COSTA İLE ANLAŞTI

Geçen sezonun en flaş takımı Medipol Başakşehir, eski Beşiktaşlı Kerim Frei ve Olympiacos forması giyen 31 yaşındaki stoper Manuel da Costa ile anlaştı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Medipol Başakşehir, Kerim Frei Ve Manuel Da Costa İle Anlaştı(9/10)5

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde boy gösterecek olan Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarında tam gaz devam ediyor.

KERİM, 1 YIL SONRA TEKRAR SÜPER LİG'DE

Cengiz Ünder'in Roma'ya satılmasının ardından kanat oyuncusu arayışlarına hız veren Medipol Başakşehir, sağ kanattaki boşluğu Kerim Frei ile doldurdu. 3 sezon Beşiktaş'ta forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de geçiren Kerim Frei, 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönmüş oldu.

STOPERE MANUEL DA COSTA

Elia, Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy gibi önemli isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Kerim Frei'yla birlikte Manuel da Costa'yla da anlaşmaya vardı. İstanbul temsilcisi son olarak Olympiacos ile Yunanistan şampiyonu olan 31 yaşındaki Faslı stoper Manuel da Costa'yı transfer etti..

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"Yeni transferlerimiz Kerim Frei ve Manuel Da Costa'nın imza töreni yarın (21 Temmuz Cuma) saat 10.30'da stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir.

İmza töreninin ardından saat 11.00'deki antrenmanımızın ilk 15 dakikası basına açık olacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Medipol  Başakşehir  Kerim  Frei  Ve  Manuel  Da  Costa  İle  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER