Süper Ligde liderlik koltuğu değişti. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmasının ardından, Medipol Başakşehir evinde Osmanlıspor'u 1-0 yendi.

GALİBİYETİ GETİREN GOL EPUREANU'DAN

Mücadelenin tek golü 57. dakikada Alexandu Epureanu'dan geldi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Marcio Mossoro'nun arka direğe indirdiği topu iyi takip eden Alexandu Epureanu'nun, kale ağzında sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hakan Arıkan'ın sağından ağlarla buluştu.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR!

Bu sonucun ardından Başakşehir 30 puana yükseldi ve 29 puanlı Galatasaray'ı geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu. Osmanlıspor ise 11 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada