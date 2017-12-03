MEDİPOL BAŞAKŞEHİR OSMANLISPOR'U 1-0 YENDİ, LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Süper Ligin 14. haftasında Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u 57. dakikada Epureanu'nun attığı golle 1-0 yendi ve 30 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturdu!
Süper Ligde liderlik koltuğu değişti. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a 3-0 mağlup olmasının ardından, Medipol Başakşehir evinde Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
GALİBİYETİ GETİREN GOL EPUREANU'DAN
Mücadelenin tek golü 57. dakikada Alexandu Epureanu'dan geldi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Marcio Mossoro'nun arka direğe indirdiği topu iyi takip eden Alexandu Epureanu'nun, kale ağzında sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hakan Arıkan'ın sağından ağlarla buluştu.
ZİRVENİN YENİ SAHİBİ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR!
Bu sonucun ardından Başakşehir 30 puana yükseldi ve 29 puanlı Galatasaray'ı geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu. Osmanlıspor ise 11 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar